В ВОЗ заявили, что прямое попадание коронавируса от летучих мышей в Ухань маловероятно

Прямое попадание новой коронавирусной инфекции от летучих мышей на рынок в Ухане маловероятно, существовал промежуточный переносчик вируса. Об этом заявил глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения Питер Бен Эмбарек в ходе пресс-конференции во вторник, 9 февраля.

«Все исследования причин возникновения вируса ведут к животному резервуару этого вируса, а также похожих вирусов, в летучих мышах», — сказал он.

В связи с тем, что Ухань находится далеко от среды обитания летучих мышей, прямая передача от них коронавируса в городе маловероятна, отметил специалист.

В настоящее время ученые продолжают работу по установлению промежуточного переносчика.

В середине января текущего года эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения нового коронавируса.