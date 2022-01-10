Сроки окончания пандемии коронавируса по всему миру уже начинают просматриваться, однако ближайшие три месяца ситуация в области глобального здравоохранения будет оставаться тяжелой. Об этом в понедельник заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу. Мы видим, что конец [пандемии] не за горами. Перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками [заболеваемости]», — сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News. По мнению ученого, «вирус продолжает эволюционировать», и в ближайшее время появятся новые штаммы коронавируса. При этом Набарро добавил, что, хотя в Западной Европе системы здравоохранения справляются с пандемией, «во многих других частях мира» ситуация близка к критической.

Как подчеркнул спецпосланник ВОЗ, борьба с COVID-19 осложняется тем, что развивающиеся страны не могут позволить себе принимать жесткие ограничительные меры, поскольку в таком случае будет нанесен серьезный ущерб их национальным экономикам. «По меньшей мере следующие три месяца будут тяжелыми», — отметил Набарро. Он указал, что вспышки заболеваемости могут возникать каждые три-четыре месяца ввиду появления новых штаммов.