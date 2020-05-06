В ВОЗ призвали использовать против COVID-19 только проверенные народные средства

Применение непроверенных средств против коронавирусной инфекции может поставить под угрозу жизнь пациентов. С таким предупреждением выступили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они подчеркнули, что организация поддерживает традиционную медицину, но использовать ее средства нужно только после того, как они успешно прошли клинические испытания.

«Есть много видов традиционной медицины, которые приносят пользу… Однако применять подобные средства нужно после очень строгих испытаний, как это происходит в современной медицине. Такова наша позиция», – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Его поддержал и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что, признавая ценность традиционной медицины, «нужно быть уверенным, что предлагаемые средства протестированы таким же образом, как и обычные лекарства».

«В условиях, когда [ученые] ищут лекарства против коронавирусной инфекции, нужно с осторожностью относиться к вводящей в заблуждение информации [из разных источников], особенно из соцсетей, по поводу эффективности некоторых лекарств», – говорится в информационном бюллетене ВОЗ. – Многие растения и вещества предлагаются без соблюдения минимальных требований и свидетельств качества, безопасности и эффективности».(ТАСС)