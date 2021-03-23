В ВОЗ обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила беспокойство мировым ростом заболеваемости COVID-19, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Мария Ван Керкхове. По подсчетам ВОЗ, за последнюю неделю число новых случаев заболевания по сравнению с предыдущей увеличилось на 8%.

«Мы видим тренд на рост случаев, и это нас беспокоит,— сказала госпожа Ван Керкхове на брифинге. — Мы сейчас наблюдаем рост распространения в четырех из пяти регионов ВОЗ. Он идет пятую неделю подряд по всему миру. За последнюю неделю рост был на 8%».

По ее словам, в Европе рост заражений составил 12%, при этом в основном за счет британского штамма. В Юго-Восточной Азии число новых случаев, по данным ВОЗ, выросло на 49%, в Западно-Тихоокеанском регионе — 29%, в Восточном Средиземноморье — на 8%. (kommersant.ru)