В ВОЗ назвали тестирование лучшим способом диагностики COVID-19

Тестирование является лучим способом диагностики на наличие коронавируса. Об этом во вторник, 3 ноября, заявила руководитель группы ВОЗ по обеспечению готовности и реагированию на грипп Энн Моэн.

«Единственный реально однозначный способ установить, идет речь о гриппе или COVID-19, это тест в лаборатории. Респираторные симптомы как у гриппа, так и у COVID-19 очень похожи», ― сказала она в ходе брифинга, транслировавшемся в официальном Twitter организации.

Моэн напомнила, что среди «уникальных симптомов» коронавируса ― потеря обоняния и вкуса, однако предостерегла от самостоятельной постановки диагноза.

При этом она отметила, что при слабых симптомах, органичивающиеся чиханием и небольшим повышением температуры, можно оставаться дома. Однако в случае более серьезных проявлений болезни, нужно обратиться к врачу. (iz.ru)