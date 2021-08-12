Руководитель группы экспертов ВОЗ, которая занималась поиском источника распространения коронавирусной инфекции в Китае, датский ученый Питер Эмбарек в эфире датского телеканала TV 2 заявил, что исключать версию о заражении нулевого пациента в лаборатории или при полевых исследованиях нельзя.

«Первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории [в Ухане]», — сказал он, добавив при этом, что пока это лишь гипотеза.

Специалисты считают «вполне возможным» вероятность того, что нулевой пациент мог заразиться от летучей мыши во время полевых исследований или в лаборатории в Ухане.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что Китай не смог предоставить достаточного количества данных по происхождению SARS-CoV-2, при этом в этой информации не было «прозрачности и сотрудничества». (gazeta.ru)