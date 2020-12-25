В восьми европейских странах выявили «британский» штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса обнаружили в восьми европейских странах.

Как передает РИА Новости, об этом заявил глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Жизненно важно усилить существующие защитные меры», — написал он в Twitter.

Клюге призвал соблюдать дистанцирование, носить маски, а также оставаться в так называемых пузырях поддержки, которые позволяют сформировать круг общения во время ограничительных мер и избежать социальной изоляции.

Представитель ВОЗ добавил, что новый штамм, вероятно, распространяется среди более молодых возрастных групп. Он подчеркнул, что необходима бдительность, пока продолжается изучение нового варианта COVID.

Ранее стало известно, что в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что этот вариант распространяется с более высокой скоростью и требует еще большей осторожности.

Несмотря на то что новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о его влиянии на смертность или процент госпитализации.