В воскресенье пройдут вступительные экзамены в магистратуру

23 февраля будут пройдут вступительные экзамены в магистратуры вузов и Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), экзамены будут проведены в 49 экзаменационных зданиях в пяти городах республики — Баку, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране. Повсеместно экзамены начнутся в 11:00 и продлятся три часа.

Согласно информации, электронный прием документов был проведен с третьего по 13 февраля. Для участия на экзаменах зарегистрировались 15 738 бакалавров. Из них 14 434 — бакалавры азербайджанского сектора, 1304 — русского. Количество зарегистрированных парней — 7139, девушек — 8599 человек. Из зарегистрированных бакалавров 8352 — выпускники последнего учебного года, а 7386 — предыдущих лет.

Вступительные экзамены в Баку будут проведены в 40 зданиях, в Гяндже — в четырех, в Нахчыване и Мингячевире — в двух, в Лянкяране — в одном. В Баку планируется участие 13 347 бакалавров, в Нахчыване — 488, в Гяндже — 1189, в Мингячевире — 428, в Лянкяране — 286. Для управления экзаменационным процессом будут привлечены 154 руководителя экзаменов, 1580 педагогов-контролеров.