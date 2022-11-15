Венгерская компания DDD Manufaktura представила надувной двухпалубный катамаран, который можно использовать для проведения вечеринок на воде. Об этом сообщает издание New Atlas.

В собранном состоянии транспорт весит 120 кг и имеет длину 4,5 метра. На двух палубах одновременно могут разместиться до восьми человек. При этом только на верхнем этаже, по данным производителя, можно без вреда для конструкции разместить людей и другие грузы общей массой 160 кг.

Одной из особенностей транспорта является то, что при внушительных габаритах в надутом состоянии он является довольно компактным без закачанного воздуха – катамаран умещается в багажнике большинства легковых автомобилей. Между транспортировочным и плавучим режимами новинка переключается всего за 10 минут.

На воде новинка приводится в движение при помощи электродвигателя мощностью 1 кВт, который питается от литий-полимерного аккумулятор емкостью 1,3 кВтч. Запаса хода хватает на преодоление 30 км. При этом катамаран оборудован гибкими солнечными батареями, которые при ясной погоде способны обеспечить двигатель питанием для перманентного перемещения со скоростью около 7 км/ч.

DDD Manufaktura позиционирует свой транспорт как альтернативу недорогим яхтам. При этом неоспоримым преимуществом катамарана является то, что, в отличие от яхт, ему не требуется стоянка в порту.

В зависимости от комплектации покупка такого катамарана обойдется в €12-23 тыс. («Газета.Ru»)