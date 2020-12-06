В Венесуэле началось голосование на парламентских выборах

Голосование на выборах в парламент началось в воскресенье в Венесуэле. Избирательные участки открылись в 06:00 по местному времени и будут работать до 18:00.

Венесуэльцам предстоит избрать 227 членов однопалатной Национальной ассамблеи. На места в парламенте претендуют 14 тыс. кандидатов от 107 политических сил.

Противники действующего правительства во главе с Хуаном Гуайдо, которые контролируют парламент, неоднократно обвиняли власть в нарушениях при подготовке к выборам. Это привело к тому, что 27 оппозиционных партий, в том числе «Демократическое действие», «Справедливость прежде всего» и «Народная воля», приняли решение бойкотировать декабрьские выборы. Вместе с тем, отдельные представители этих политических сил все же примут участие в гонке.

Левые партии будут представлены двумя блоками. Сторонников действующего президента Николаса Мадуро представляет альянс «Великий патриотический полюс», в который входит Единая социалистическая партия Венесуэлы. Вторая коалиция — «Народная революционная альтернатива», в которую входят бывшие союзники Мадуро, в том числе Коммунистическая партия Венесуэлы. Это объединение критикует действующую власть за коррупцию и долларизацию экономики.