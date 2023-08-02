В конце этого года в английском графстве Ратленд будет открыт новый памятник королеве Елизавете II и ее любимых питомцев — собак породы корги. Об этом сообщает The Art Newspaper.

Монумент авторства лондонского скульптора Хайвела Брана Пратли будет установлен около библиотеки в британском городе Окем.

«Насколько я понимаю, это первая статуя, заказанная в качестве памятника королеве. Были и другие, работа над которыми велась еще при жизни королевы, некоторые были закончены и завершены, некоторые завершены и еще не представлены», — рассказал Пратли в интервью газете Telegraph.

Скульптура, изготовленная из 800 кг глины, была заказана Сарой Фернесс, лордом-лейтенантом Ратленда, которая является представителем королевской власти в графстве.

«Мы хотим открыть статую осенью, возможно, в октябре, ноябре или в начале декабря. Мы надеемся, что на открытии будет присутствовать высокопоставленный монарх, поэтому необходимо посмотреть, как сложится график», — уточнила Фернесс.

Стоимость новой скульптуры составила £125 тыс., которые были собраны благодаря пожертвованиям британцев, а также гранту от Мемориального института Окема.

«Все пожертвования были добровольными, за исключением сравнительно небольшого гранта от Мемориального института Окема. Пожертвования варьировались от 10 фунтов до гораздо больших сумм. Сотни людей из всех слоев общества и предприятий по всему Ратленду внесли свой вклад», — добавила Сара Фернесс.