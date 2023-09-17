Великобритания прекратила расследование по делу о предполагаемом уклонении от санкций в отношении российского миллиардера Михаила Фридмана. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) королевства.

«Агентство подтверждает, что не будет предпринимать дополнительных действий в отношении Михаила Фридмана на основе ордера, исполненного в Афлон-Хаусе в декабре 2022 года», — заявил представитель NCA в ответ на вопросы агентства Bloomberg. Он уточнил, что расследование продолжается в отношении других подозреваемых.

В декабре 2022 года NCA провело обыск в лондонском доме Фридмана. В апреле Financial Times отмечала, что ведомство прекратило расследование против миллиардера по подозрению в заговоре с целью обмана МВД страны и даче ложных показаний. При этом проверка по подозрению в отмывании денег продолжилась.

В конце июля юристы Фридмана на заседании суда заявили, что NCA для получения ордера на обыск использовало «компромат» 15-летней давности: речь идет о документе 2007 года компании Stratfor, в котором говорилось о якобы преступлениях со стороны основанной Фридманом и его партнерами «Альфа-Групп».

Юристы Фридмана утверждают, что обвинения «были абсолютно типичны для классического компромата» и что правоохранители ввели судей в заблуждение. Представители NCA в суде признали, что ордер на обыск содержал технические ошибки.

Миллиардер попал под санкции ЕС и Великобритании после вторжения России в Украину. В черном списке США он находится с 2018 года. (moscowtimes.ru)