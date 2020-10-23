В Вашингтоне состоялась встреча Джейхуна Байрамова с Майком Помпео

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Вашингтоне с государственным секретарем США Майком Помпео.

Как передает АПА, информацию об этом распространило агентство «Associated press».

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, министр провел обсуждения в связи с последней ситуацией в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, предоставил подробную информацию о деструктивной политике армянской стороны, преднамеренных обстрелах мирного населения Азербайджана, массовом привлечении наемников и террористов из-за рубежа и других вопросах.

Дж.Байрамов подчеркнул, что справедливая позиция Азербайджана опирается на 4 известные резолюции Совета Безопасности ООН и соответствующие документы других международных организаций.

В ходе беседы был проведен также обмен мнениями по вопросам азербайджано-американских двусторонних связей.

Затем М.Помпео должен был встретится с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.