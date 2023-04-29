Референдум по вопросу о внесении поправок в текст конституции пройдет сегодня в Узбекистане. В тексте основного закона, поправки к которому ранее утвердили обе палаты парламента и Конституционный суд страны, предполагается увеличить число статей со 128 до 155, а конституционных норм — с 275 до 434, в общей сложности основной закон предлагается обновить на 65%, передает ТАСС.

Конституционный референдум проводится по инициативе президента Шавката Мирзиёева. В декабре 2021 года он предложил внести изменения в основной закон и провести для этого всенародный референдум. В мае 2022 года парламент сформировал комиссию для разработки поправок, а уже в июле был подготовлен законопроект, предусматривающий около 200 изменений в принятой в 1992 году Конституции Узбекистана.

Согласно решению парламента, всенародное обсуждение законопроекта должно было продлиться до 4 июля 2022 года. Однако из-за массовых беспорядков, произошедших в Каракалпакии под предлогом несогласия с изменением статуса этого региона в новой редакции конституции, срок обсуждения несколько раз продлевали. В результате статус Каракалпакии как суверенной республики в составе Узбекистана решили сохранить.