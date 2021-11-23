Интервью # с экспертом Центра глобалистики «Стратегия XXI» (Украина) Оксаной Ищук:

— Как вы оцениваете ситуацию по поднятию цены на российский газ для Молдовы?

— По предварительному газовому соглашению, действовавшему в сентябре-октябре, Кишинев платил России 240 долларов за тысячу кубометров, а во время переговоров с «Газпромом» последний настаивал на рыночной цене в 790 долларов за тысячу кубометров и выше. В новом газовом контракте «Газпром» сумел включить в формулу цены газа для Молдовы котировки цены газа на спотовом рынке ЕС.

Согласно условиям нового газового соглашения, в зимний (отопительный) период цена газа для Молдовы будет формироваться по формуле: 70% с привязкой к цене нефти плюс 30% по цене спотового рынка газа ЕС. В летний период формирование цены газа для Молдовы будет формироваться наоборот: 30% с привязкой к цене нефти плюс 70% по цене спотового рынка газа ЕС. Наряду с предложенной Молдове высокой ценой на газ, российская сторона в обмен на более низкую цену газа требовала от Кишинева ряд уступок экономического и геополитического характера — пересмотр торгового соглашения с ЕС, отказ от проведения энергетических реформ в стране, уступок в переговорах с Приднестровьем и т.п.

Как известно, «Газпром» играет двойную роль на газовом рынке Молдовы. Он является и монопольным поставщиком газа в страну, и главным акционером АО «Молдовагаз», имея долю в 50% плюс одну акцию с полной контролью менеджмента компании. Кроме того, «Газпром» контролирует и пакет 13,4% акций, принадлежащих Приднестровью (Тирасполь) в лице Комитета по управлению имуществом ПМР. Компания «Тираспольтрансгаз» осуществляет распределение газа на неподконтрольной Кишиневу территории Приднестровья, а российская «Интер РАО», контролирующая деятельность Днестровской (Кучурганской) ГРЭС, обеспечивает Молдову более 70% электрической энергии. Следовательно, энергетическая отрасль Молдовы пока остается тотально зависимой от российских компаний.

В новом газовом контракте, учитывая указанную мной ранее формулу ценообразования, фигурирует цена на уровне 450 долларов за тысячу кубометров. Согласно вчерашним сообщениям СМИ, «Газпром» не получил платёж за газ от Кишинева и пригрозил Молдове в скором времени отключить газ.

В соответствии с контрактом, оплату за потребляемый природный газ производит «Молдовагаз», а не правительство Молдовы. Кишинев в «Молдовагазе» имеет 35% акций. Таким образом, беря во внимание указанную мной выше структуру компании, имеем ситуацию, когда «Газпром», будучи мажоритарным акционером «Молдовагаза», фактически не расплатился с поставщиком в лице «Газпрома».

— Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу газового кризиса в Европе? Насколько этот кризис может продлиться?

— В глобальном измерении энергетический кризис спровоцировали ряд факторов, начиная с повышенного спроса на энергоресурсы, вызванного выходом стран Азии из карантинных ограничений, и ускорением экономического роста.

Что касается газового кризиса непосредственно в Европе, то «Газпром», на поставки которого приходится 46,8% импортируемого в ЕС газа (данные Евростата за 1-й кв. 2021 г.), стал целенаправленно уменьшать поставки, используя рыночные тренды для продвижения своих целей в Европе, а именно сертификации и запуска в эксплуатацию «Северного потока-2», исключения его из-под действия Третьего энергетического пакета, хаотизации процессов в рамках Европейского зеленого договора.

Во-первых, вместо того, чтобы летом закачивать газ в свои подземные газохранилища на территории Евросоюза, «Газпром», наоборот, оттуда его выкачивал и продавал на европейском рынке; во-вторых, наблюдалось уменьшение транзита через Украину и газопровод «Ямал-Европа» (через Беларусь и Польшу в Германию). Чтобы не нарушить контрактные объемы, оговоренные с европейскими клиентами, «Газпром» через свои многочисленные дочерние и аффилированные компании докупал необходимые объемы газа прямо на рынке ЕС, чтобы компенсировать физические недопоставки с таможенной территории РФ; в-третьих, «Газпром» в конце августа прекратил фьючерсные продажи газа на своей электронной бирже на весь 2022 год, начиная с 1 января. Все эти целенаправленные действия «Газпрома», наложенные на объективные причины — такие, как переориентация поставок СПГ на премиальный рынок Азии и падение объемов добычи в Северном море, а также форсированный зеленый переход в ЕС, привели к эскалации цен на европейском газовом рынке.

Как долго может продлиться данный энергетический кризис сложно спрогнозировать, учитывая непредсказуемость дальнейшего развития мировой экономики и потребления энергоресурсов в условиях пандемии. Высокие цены на газ в Европе однозначно станут трендом следующего 2022 года.

— Как вы оценивает перспективы Азербайджана в расширении экспорта газа в Европу в плане скорейшей реализации проекта строительства интерконнектора Греция — Болгария (IGB)?

— Россияне через пророссийское руководство «Булгаргаза» делают все возможное для задержки реализации интерконнектора IGB, протяженностью 182 км и диаметром 800 мм между болгарским г. Стара Загора и греческим Комотини, который должен обеспечить транспортировку до 3 млрд куб.м газа в год с возможностью увеличения мощности до 5 млрд куб.м. (при строительстве новой компрессорной станции).

Это также подтверждал посол США в Греции Джефри Пайет в одном из своих интервью, отмечая, что в Болгарии есть силы, которые не хотят реализации трубопровода.

Как ранее сообщал глава болгарского энергорегулятора Иван Иванов, они согласовали перенос сроков запуска интерконнектора IGB на 30 июня 2022 года. В свете того, что в конце 2022 года подходит к концу ДСК на поставку газа между «Газпромом» и «Булгаргазом», основная идея россиян — это максимально задержать увеличение поставок газа из Азербайджана, по крайней мере, до подписания нового контракта.

Пока ІGB не введен в эксплуатацию, в этом году газ в Болгарию из Греции поступал по другому трубопроводу. Согласно 25-летнему соглашению с азербайджанской стороной, поставка 1 млрд куб.м природного газа с месторождения «Шах Дениз» началась 31 декабря 2020 г. через газопроводы TANAP (Трансанатолийский трубопровод) и TAP (Трансадриатический трубопровод).

По данным азербайджанской таможни, за первые 8 месяцев этого года Болгария импортировала из Азербайджана всего 150,7 млн куб.м газа, составляющего менее 1/4 того объема газа, который болгары должны импортировать за данный период согласно контракту.

Цена газа по этому контракту составила за тот же 8-месячный период 145 долларов за тысячу куб.м. Из-за применения в нем 100% привязки к нефти, газ по этому контракту существенно дешевле российского газа, ведь в контракте с «Газпромом» была частично привязка к спотовому рынку.

Технические мощности передачи газа были достаточны для поставки в Грецию запланированного на 2021 год объема в 1 млрд куб.м, решение не принимать газ было политизировано и исходило исключительно от «Булгаргаза».

Таким образом, в условиях усиления монопольной позиции «Газпрома» в Болгарии наблюдается максимальное препятствование поставкам газа из Азербайджана, в том числе создаются искусственные препятствия для поставок природного газа по существующему газопроводу из Греции в Болгарию, а также максимальное препятствование реализации интерконнектора IGB.

— Как вы оцениваете перспективы Азербайджана и Туркменистана в разработке морских залежей газа на месторождении «Достлуг»? Уже на протяжении многих лет периодически в повестку дня включается вопрос прокладки Транскаспийского газопровода. Насколько, на ваш взгляд, реально воплощение этого проекта?

— Меморандум о взаимопонимании, подписанный в начале этого года между Туркменистаном и Азербайджаном о совместном изучении и разработке энергетического месторождения «Достлуг», право собственности на которое оспаривается в течение почти 30 лет, имеет потенциал для реализации «Транскаспийского трубопровода».

Месторождение «Достлуг» в Каспийском море, ранее известное как «Сердар» в Туркменистане и «Кяпаз» в Азербайджане, вызывало определенную напряженность между двумя странами в минувшем. Хотя его точные запасы неизвестны, они оцениваются в 50-100 млн тонн нефти и 30 млрд куб.м газа. Объемы не особенно значительны — для сравнения, запасы газа на месторождении «Галкыныш» в Туркменистане составляют 21 трлн куб.м, но затянувшийся спор помешал переговорам по «Транскаспийскому трубопроводу» для поставок туркменского газа в Европу через Южный Кавказ и Турцию.

Консультации по «Транскаспийскому трубопроводу» ведутся с 90-х годов. После строительства в октябре 2020 года газопроводов, соединяющих Азербайджан и Европу, «Транскаспийский трубопровод» является единственным недостающим звеном для поставок туркменского газа в ЕС.

Подписание меморандума, на наш взгляд, знаменует собой принципиально новый этап в энергетическом сотрудничестве между Туркменистаном и Азербайджаном на Каспийском море, но сложно давать точные оценки из-за наличия старых неразрешенных проблем между двумя странами, а также усилий России по недопущению газа из Азербайджана и Туркменистана в Европу. Многое будет зависеть от настойчивости позиции Турции, которая единственная способна сыграть роль интегратора для Транскаспия.