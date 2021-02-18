В унисон субсидиям — хлеб подорожал в среднем на 10 гяпиков

Национальное правительство решило субсидировать производителей муки. По данным, опубликованным на сайте Кабинета министров, решение принято во избежание негативного влияния на потребительские цены на муку и мучные изделия роста цен на импорт пшеницы.

В этой связи производителям муки за каждую реализованную тонну продукта будет выдаваться субсидия в размере 35 манатов. Субсидии будут действовать с 1 февраля по 1 мая сего года. Средства для выплаты субсидий в соответствии с согласованными предложениями министерств экономики и финансов будут выделены из Резервного фонда госбюджета текущего года.

Сообщается также, что предложения по формированию устойчивого механизма соответствующего регулирования и контроля для создания запасов продовольственной пшеницы и снижения влияния цен на пшеницу на внутренних фондовых биржах, а также на внутренние цены на пшеницу должны быть представлены правительству в течение 2 месяцев.

Однако цены на хлеб уже повысились. За один только месяц в розничной торговой сети мешок муки весом 50 кг поднялся в цене с 24-х до 28 манатов (15%). Накануне, почти в унисон с решением правительства о субсидировании производителей муки, подскочили цены на хлебобулочный ассортимент прилавков примерно на 15 – 20% в зависимости от производителя и вида хлеба. Стоимость так называемого «заводского» круглого хлеба осталась прежней – 50 гяпиков. Однако вес изделия продолжил снижаться.

По словам опрошенных нами покупателей, заводской хлеб теряет в скудном весе, свойства и вкусовые его качества с каждым днем ухудшаются. Словом, хлеб на наших прилавках дорожает скрыто и явно:

«Я покупаю серый хлеб сумгайытского завода «Чорякчи». Обычно 700-граммовая буханка этого производителя стоила 75 гяпиков, а 400-граммовая – 55 гяпиков. Вчера в магазине «Al Market», где цены обычно низкие, заплатила за этот хлеб уже 85 и 65 гяпиков. Цены повысились сразу на 10 гяпиков, — сказала корреспонденту # пенсионерка Надежда Рясная. – В других магазинах этот хлеб стоит еще дороже. Круглый заводской хлеб стоит по-прежнему, но в нашей семье его не едят, потому что вкуса никакого и крошится сильно, если не съесть сразу».

«Сегодня в магазине увидела новые ценники на хлебе, — сообщила в беседе с нами домохозяйка Ульвия Рагимова. – Особенно сильно подорожал черный и серый хлеб, белый круглый продается по старой цене. Но он уменьшился в размерах и стал заметно легче. Очень опечалила эта новость. В нашей большой семье хлеба едят много. И потом, из-за роста цен от хлеба не откажешься. Вот и приходится платить по новым ценам, а зарплата у мужа совсем не поменялась…».

В одной из пекарен нам сообщили, что цены на хлеб не могут не расти, поскольку дорожает мука и автомобильное топливо.

«Мы пока не подняли цены, потому что не хотим терять клиентов, — сказала работница тендерной на Сураханском рынке. – Но если так продолжится дальше и цены будут расти, нам остается или прекратить работать, или же повысить стоимость хлеба. А чего вы ожидали? Дорожает не только мука и бензин, но все вокруг. И мы, работники пекарни, покупаем все по новым, более высоким ценам».

По словам руководителя НОО «Союз свободных потребителей» Эюба Гусейнова, цены на хлеб в нашей стране государством не регулируются. Но поскольку хлеб – продукт № 1 в потребительской корзине населения, его стоимость и качество контролируются уполномоченными государственными структурами, в том числе Государственной службой по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Министерстве экономического развития, а качество хлеба призвано отслеживать Агентство продовольственной безопасности.

О том, что по местным стандартам вес хлеба должен составлять 500 грамм, а стоимость 30 гяпиков сообщил «Azadlıq» эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов. Однако, по его словам, после повышения цен на бензин и дизельное топливо, вес хлеба резко уменьшился. Здесь стоит напомнить, что подорожание импортируемой пшеницы все же остается ключевым фактором роста цен. Азербайджан ежегодно импортирует из России в среднем 1,5 – 1,6 млн тонн пшеницы. Однако действующий здесь с 15 февраля механизм «зернового демпфера», призванный предотвратить рост цен на зерно на российском рынке, приводит к росту ее экспортной стоимости.

В России начали действовать ограничения на вывоз зерна. До 1 июля сего года будет действовать тарифная квота: экспортировать разрешено 17,5 млн тонн зерна — пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Экспорт сверх этого объема будет облагаться пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. Помимо этого, в пределах квоты с 15 февраля введена экспортная пошлина на пшеницу. До 1 марта она составит 25 евро за тонну. После этого она будет увеличена до 50 евро за тонну. С 15 марта также будут введены пошлины на экспорт кукурузы (25 евро за тонну) и ячменя (10 евро за тонну).

Но в этой связи возникает вопрос о роли товарных инвестиций на рынке зерна в ситуации резкого подорожания ввозимой пшеницы. Примечательно, что на протяжении последних примерно 10-ти лет правительство, по идее, регулирует внутренние цены на муку за счет государственного Резервного фонда зерна. Фонд действует при Министерстве по чрезвычайным ситуациям и располагает, по некоторым данным, 750 тыс. тонн пшеницы. Почему при наличии резервного зернового фонда цены на муку так резко пошли в рост в ногу с подорожанием российского импорта, пока не известно.