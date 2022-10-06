После освобождения Лимана и его окрестностей в местном частном зоопарке нашли закрытого в вольере медведя, сообщает UAnimals. Медведю повезло больше, чем многим другим питомцам зоопарка: он пережил российскую оккупацию, но находится в плохом состоянии. Судя по следам разрушений, один снаряд взорвался буквально в трех метрах от вольера, во время взрыва животное получило контузию.

Раненого медведя волонтеры отвезли в Борисполь в «Центр спасения диких животных Натальи Поповой и UAnimals».

«Когда его состояние улучшится, зверь поедет на реабилитацию в «Парк хищников «Арден», что на Хмельнитчине», — отметили в зоозащитной организации. (focus.ua)