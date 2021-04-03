В Украине суточный прирост заболевших коронавирусом впервые достиг 20 тыс.

В Украине выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки. Инфекция подтвердилась у 20 341 человека. Это является самым большим показателем в стране за время пандемии, сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, а также во Львовской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Всего в Украине заразился коронавирусом 1 731 971 человек, 1 342 536 выздоровели, 34 075 умерли. Резкий рост числа инфицированных фиксируется уже вторую неделю подряд. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 5 апреля в городе закрываются все школы и детсады, а поездки на общественном транспорте будут возможны лишь при наличии специальных пропусков (aif.ru)