В Украине суточный прирост заболевших коронавирусом впервые достиг 20 тыс.

В Украине выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки. Инфекция подтвердилась у 20 341 человека. Это является самым большим показателем в стране за время пандемии, сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, а также во  Львовской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 5 апреля в городе закрываются все школы и детсады, а поездки на общественном транспорте будут возможны лишь при наличии специальных пропусков (aif.ru)

| 2021-04-03T13:57:04+04:00 3 апреля 2021, 14:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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