Суд избрал экс-председателю Верховного суда Всеволоду Князеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 107,360 млн грн.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«18 мая 2023 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 107,360 млн грн залога бывшему председателю Верховного суда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок действия меры пресечения — до 14 июля включительно.

«В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей. Суд постановил взять под стражу подозреваемого в зале суда», — проинформировали в САП.

Как сообщает УНИАН, Князева задержали 15 мая во время получения второй части неправомерной выгоды от адвоката, который действовал в интересах владельца группы «Финансы и кредит» Константина Жеваго. Взятку Князев получил за принятие нужного для олигарха решения.