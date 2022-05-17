Операция по спасению украинских военных с мариупольского завода «Азовсталь» продолжается.

Как отметила вице-премьер Украины Ирина Верещук, вчера было эвакуировано более полусотни раненых военных.

«В интересах сохранения жизней вчера было эвакуировано 52 тяжелораненых военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных», — заявила она и отметила, что команда работает над дальнейшими этапами гуманитарной операции.

17 мая в Минобороны Украины сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината «Азовсталь» защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из «Азовстали» в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку, для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена. (unian.net)