Внутренний кризис в России, вызванный ходом войны в Украине, может привести к тому, что Киев будет способен вернуть Крым без боя. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью Reuters.

Он признал, что ВСУ, находясь на берегу Днепра в Херсонской области, все равно не смогут поразить Крым с помощью своих высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и другого вооружения американского производства. Ранее о том, что освобождение Херсона не предоставит Украине возможность сразу начать масштабное наступление на Крым, сообщал Bloomberg. Проход в Крым для ВСУ будет затруднен укрепленными оборонительными рубежами на границе с полуостровом.

ВСУ, тем не менее, смогут контролировать «сухопутный мост» в Крым — перешеек, который находится примерно в 100 км от Херсона. Речь идет о трассах Херсон–Армянск, Херсон–Мелитополь и Мелитополь–Джанкой. По этим трассам Россия снабжает свои войска на юге Украины и в Крыму.

По словам советника Минобороны Украины Сергея Кузана, Херсонская область «стратегически важна с военной точки зрения, поскольку она дает нам огневой контроль над дорогами из Крыма, которые россияне используют в качестве линий снабжения». «Это будет очень большой удар по российским силам», — считает он.

Резников призвал не преувеличивать угрозу российского ядерного удара по Украине. Он также назвал «безумной» идею, что Москва может взорвать обширную дамбу Каховской ГЭС в ходе отступления. Этот шаг приведет к тому, что вода затопит контролируемые Москвой территории, а доступ к пресной воде по каналу из Днепра в аннексированный Крым будет перекрыт.

«Если вы посмотрите на ландшафт в этом районе, вы обнаружите, что западный берег представляет собой возвышенность, а восточный берег — более низкую местность», — уточнил он. (moscowtimes.ru)