Россия потеряла еще одного представителя высшего командного состава в ходе войны в Украине. В результате удара по запасному командному пункту 58-й армии в Бердянске погиб заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков.

Об этом сообщил советник главы оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, Цокова уже «трехсотили» в сентябре 2022 года, но он выжил. «Сейчас, говорят, могилизация произведена окончательно», — написал Андрющенко в своем телеграм-канале.

Цоков участвовал во вторжении России в Украину 24 февраля 2022 года, а также был причастен к нанесению ракетных ударов по украинским городам. В октябре 2022 года Киев ввел против него санкции. До войны в Украине Цоков принимал участие в двух чеченских войнах и боевых действия в Сирии. Он был награжден двумя орденами Мужества и одним орденом «За военные заслуги».

До начала контрнаступления Украины 4 июня была подтверждена гибель четырех российских генералов, 58 полковников, 176 подполковников.

Издание «Медиазона» называло имена погибших генералов: генерал-майор Канамат Боташев (в отставке, предположительно воевал в составе ЧВК «Вагнер»), командующий 1‑м армейским корпусом самопровозглашенной ДНР генерал-майор Роман Кутузов, замкомандующий 41‑й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Андрей Суховецкий и заместитель командующего 8‑й армией генерал-майор Владимир Фролов.

В июне к ним присоединился начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев, который погиб в результате ракетной атаки. В начале вторжения Горчев был командиром 5-й отдельной танковой бригады, а за время войны «вырос» до должности начальника штаба армии. (moscowtimes.ru)