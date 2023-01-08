Турция надеется на продление срока действия объявленного Россией прекращения огня 6-7 января. Анкара также готова приложить усилия для формирования условий диалога, нацеленного на прекращение боевых действий.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает «Анадолу». Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе последнего разговора с лидерами РФ и Украины заявил о значимости одностороннего прекращения огня, а также призвал стороны к перемирию.

«На наш взгляд, режим прекращения огня должен действовать не 36 часов, а дольше. Единого решения сторон по данному вопросу пока не принято, что является показателем тупика, в котором находятся воюющие стороны», — сказал Калын.

Пресс-секретарь президента Турции считает, что якобы «ни одна из сторон не имеет достаточных сил для победы». «Что касается Турции, то мы, в ближайшие дни продолжим шаги по прекращению огня в районах, примыкающих к Запорожской АЭС. Анкара стремится не допустить боев и аварий в этой зоне», — сказал он.

По словам Калына, поскольку боевые действия продолжаются на украинской земле, «в Киеве относятся с подозрением к любым инициативам прекращения войны и бомбардировок со стороны ВС России».

«Одностороннее прекращение огня как минимум означает сегодня «остановку России». В последующем украинская сторона может последовать этому решению. Не исключаю, что сформируются также условия для повторной встречи переговорщиков», — сказал Калын.

В ответ на заявления турецкой стороны о продлении российского «перемирия» советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что такое «прекращение огня» не имеет никакого смысла, пока войска РФ находятся на территории Украины.

«Об одностороннем прекращения огня. Ну это немного странно. Они находятся на нашей территории, прекратили огонь, и дальше что? Они стоят себе. В чем смысл турецкого предложения?», — говорит Подоляк.

По его словам, Путину выгодно, чтобы Украина перестала освобождать свои территории, чтобы получить оперативную паузу в войне.

«Путин же этого и хочет — получить оперативную паузу. Он «прекратил огонь», Турция начинает говорить: смотрите, он же прекратил огонь, и вы тоже прекратите огонь. Это же ключевое, это значит, что мы зафиксировались. Будет оперативная пауза на некоторое время, в ходе которой Россия пройдет этапы апгрейда своей странной мобилизационной армии», — сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что Турция имеет свои национальные интересы, которые не всегда совпадают с интересами Украины.

Подоляк подчеркнул, что единственным вариантом прекратить огонь будет полный вывод российских войск из Украины.