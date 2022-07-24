Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 24 июля ликвидировали около 39 тысяч 520 российских военных, что на 280 человек больше по сравнению с предыдущими сутками.

Как передает Укринформ, об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке. Также защитники Украины за 5 месяцев полномасштабной войны уничтожили российских танков 1722 (+14) единицы, боевых бронированных машин – 3942 (+13), артиллерийских систем – 869 (+5), РСЗО – 255 (+2), средств ПВО – 11 (+0), самолетов – 221 (+0), вертолетов — 188 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 714 (+0), крылатых ракет — 170 (+3), кораблей/катеров — 15 (+0), автомобильной техники и автоцистерн — 2823 (+3), специальной техники – 73 (+1). Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются.