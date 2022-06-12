Украинские власти допускают возможность обмена политика Виктора Медведчука на двух британских граждан Шона Пиннера и Эйдена Аслина, приговоренных к смертной казни на территории т.н. ДНР, пишет газета Sunday Express.

«Дело этих людей обсуждалось на этой неделе с министром иностранных дел (Великобритании) Элизабет Трасс. Мы сотрудничаем. Мы хотим продемонстрировать нашу благодарность Великобритании, и мы определенно рассмотрим обмен на Медведчука», — рассказал источник издания, близкий к правительству Украины.

По его словам, такую возможность нужно обсудить с РФ, но вероятность согласия со стороны Кремля невелика, поскольку сейчас маловероятно, что Медведчук «столь важен в этом контексте», как думают в администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказали другие собеседники таблоида, рассматривался вариант с проведением военной операции по спасению Пиннера и Аслина. Однако пока точно неизвестно, обсуждался ли этот вопрос в ходе недавнего визита министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Киев.

Ранее на территории т.н. ДНР к смертной казни были приговорены граждане Британии Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также уроженец Марокко Саадун Брагим. Их обвиняли в участии в боевых действиях на стороне украинской армии. (gazeta.ru)