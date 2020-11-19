В учебную программу в Азербайджане будут включены темы об Отечественной войне

В школьные учебники и учебную программу будут включены темы об Отечественной войне, сообщает завсектором по связям с общественностью министерства образования Азербайджана Джасарет Валехов.

По его словам, приказ об этом подписал министр Эмин Амруллаев.

Согласно приказу, героическая летопись Отечественной войны будет включена в учебную программу: «Для этого специалисты сферы образования собирают факты об Отечественной войне, работают над темами, которые будут включены как в школьные учебники, так и в учебную программу. Процесс пока не завершен, об его результатах общественность будет периодически информироваться».