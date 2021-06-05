Компания Twitter изучает приостановку работы социальной сети в Нигерии и считает данное решение властей страны вызывающим глубокую обеспокоенность. «Заявление нигерийского правительства о том, что они приостановили функционирование Twitter в Нигерии, вызывает глубокую обеспокоенность. Мы проводим расследование и предоставим обновленную информацию, когда мы узнаем больше», — приводит издание Business Insider заявление компании 4 июня.

2 июня федеральное правительство Нигерии обвинило компанию Twitter в вдвойных стандартах и потворстве сепаратистам, которые хотят создать государство Биафру.

Обвинение связано в связи с тем, что соцсеть удалила сообщение президента страны Мохаммаду Бухари. Отмечалось, что в последние недели на юго-востоке Нигерии сепаратисты совершили серию нападений на полицейские участки и государственные здания, атаки привели к убийствам полицейских и военнослужащих. В своем заявлении в соцсети Бухари пригрозил сепаратистам наказанием.

Однако поводом для удаления стало упоминание Бухари гражданской войны на юго-востоке Нигерии в 1967–1970 годах. Столкновение началось после мятежа сепаратистов и провозглашения ими государства Биафра. В ходе военных действий погибло более 1 млн человек.

До этого, 6 мая, соцсеть Twitter заблокировала аккаунт для копирования заявлений с сайта экс-президента США Дональда Трампа. Представитель бывшего американского лидера Джейсон Миллер уточнил, что аккаунт не был создан лицами, аффилированными с Трампом, или с их разрешения (iz.ru)