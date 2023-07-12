Действующие сотрудники компании Twitter создали аккаунты в новой соцсети-конкуренте Threads от Марка Цукерберга, многие из них похвалили проект. Об этом сообщает The Daily Beast.

«Меня уволят за это, но должен сказать — я сейчас работаю в Twitter и никогда им не пользовался. Threads просто лучше», — написал действующий сотрудник Twitter в своем аккаунте в Threads. Другой работник признался, что «процесс регистрации был действительно приятным».

По данным The Daily Beast, из 133 нынешних сотрудников Twitter, идентифицированных по учетным записям в LinkedIn, 31 из них — почти четверть — уже зарегистрированы в Threads.

Владелец Twitter Илон Маск в апреле говорил, что в Twitter работает около 1,5 тыс. человек. По мнению издания, это позволяет предположить, что сотни работников Twitter могут использовать соцсеть-конкурента.

Журналисты пояснили, что часть сотрудников в Threads создали аккаунты с целью высматривать функции и дизайн конкурента, однако многие открыто признаются в симпатии проекту Цукерберга.

Бывшая топ-менеджер Twitter и сторонница Маска Эстер Кроуфорд также создала аккаунт в Threads, в котором подвергла критике последние решения миллиардера внутри компании.

«Вот что происходит, когда влиятельный человек живет в эхо-камере, созданной им самим», — констатировала она.