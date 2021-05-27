Генпрокуратура Анкары выдала ордер на арест осужденного ранее за создание организованной преступной группировки (ОПГ) бизнесмена Седата Пекера, выступившего с рядом разоблачений в отношении некоторых представителей руководства страны. Об этом в четверг сообщает телеканал NTV.

В ордере отмечается, что Пекер находится за границей и является беглецом. Он проходит подозреваемым по продолжающемуся делу о деятельности одной из ОПГ в Турции. По заявлениям самого Пекера, в настоящее время он находится в ОАЭ и не планирует возвращаться в республику. В общей сложности он находится за пределами Турции последние полтора года.

С 1990-х годов Пекер несколько раз попадал в тюрьму за различные уголовные преступления, включая бандитизм, покушение на убийство, похищение, подделку документов, членство в вооруженной ОПГ и создание ОПГ. Он также проходил фигурантом по громкому делу «Эргенекон» о деятельности тайной ультранационалистической организации, планировавшей госпереворот. В Турции его также называют «боссом мафии».

С мая 2020 года Пекер выпустил несколько роликов на YouTube, в которых рассказал о своем прошлом, а также выступил с рядом разоблачений в отношении представителей руководства страны. Эти ролики набрали миллионы просмотров, а его утверждения о главе МВД Сулеймане Сойлу спровоцировали широкую дискуссию в турецком обществе и СМИ. (ТАСС)