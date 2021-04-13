В Турции ужесточили меры против COVID-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении ограничительных мер в стране в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом турецкий лидер сказал в телеобращении.

«В связи с ростом числа случаев коронавирусной инфекции правительство Турции приняло решение ужесточить ограничительные меры. В первые две недели месяца Рамазан запрещено междугороднее сообщение, вновь введены ограничения на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет, увеличена продолжительность комендантского часа, который теперь будет действовать с 19.00 (ранее с 21.00) до 5.00, комендантский час по выходным сохраняется с 19.00 пятницы по 5.00 понедельника. Рестораны работают только в режиме доставки и на вынос», — сказал Эрдоган.