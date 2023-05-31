В Турции создан Фонд имени Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает # со ссылкой на агентство Anadolu, соответствующее объявление Управления фондов Турции опубликовано в Resmi Gazete.

Активы фонда с центром в Стамбуле определены в размере 120 тыс. турецких лир.

Цель нового фонда — создание Музея Реджепа Тайипа Эрдогана, где будут экспонироваться вещи, принадлежащие ему, либо переданные политику в период работы на руководящих постах.

Кроме того, по линии фонда планируется создать Библиотеку имени Реджепа Тайипа Эрдогана, а также организация выставок, научных, культурных и арт-программ.