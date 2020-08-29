В Турции у россиян стали массово изымать сувениры

Турецкие таможенные службы в последнее время все чаще стали задерживать туристов из России за попытку вывоза из страны предметов, представляющих культурно-историческую и археологическую ценность. Россияне покупают или находят эти предметы на территории Турции и пытаются забрать домой в качестве сувениров, однако на границе их отбирают как контрабанду, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.

В первую очередь речь идет об археологических находках, элементах барельефов и мозаик, антикварных вещей возрастом старше ста лет и о предметах, которые связаны с этнографией и бытом старинных деревень Турции, например, ключах или утюгах.

Интересно то, что по турецким законам такие вещи можно свободно продавать в стране, а вот вывозить за рубеж – нельзя. За незаконные вывоз предметов старины предусмотрена уголовная ответственность и даже лишение свободы сроком от пяти до двенадцати лет

Российское генеральное консульство в Анталье посоветовало туристам не покупать предметы старины в местах, у которых нет соответствующей лицензии. Кроме того, нужно обязательно требовать и сохранять товарные чеки и квитанции.

Также следует строго придерживаться правил посещения исторических достопримечательностей, не забирать ничего «на память» в качестве сувенира (kp.ru)