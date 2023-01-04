Инфляция в Турции замедлилась самыми быстрыми темпами более чем за четверть века, и это замедление может быть связано с повышением государственных расходов, запланированным в преддверии выборов, пишет Bloomberg.

Потребительские цены выросли на 64,3% в годовом исчислении в декабре по сравнению с 84,4% в предыдущем месяце, согласно данным, опубликованным государственным статистическим агентством TurkStat во вторник.

Большая часть замедления отражает базовый эффект от быстрого роста цен в последний месяц 2021 года, когда лира потеряла почти пятую часть своей стоимости в течение нескольких дней, что сделало импорт более дорогим. Сдержанный рост кредитования и относительно стабильная валюта с тех пор привели к тому, что политики ожидают инфляцию на уровне 22,3% к концу этого года.

Рост стоимости продуктов питания, энергии и отпускных цен на предприятиях замедлился до уровня ниже 100%. По словам министра финансов Нуреддина Небати, это свидетельствует о «заметной тенденции к снижению», которая позволила правительству достичь целевых показателей в своей среднесрочной программе.