Власти Турции позволили представителям израильского МИД посетить арестованных за фото резиденции президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле израильтян Натали и Морди Окнин. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства Израиля, отметив, что дата такого визита согласовывается.

Разрешение на посещение израильтян было получено «по итогам интенсивных дипломатических контактов последних дней», говорится в заявлении. Глава МИД еврейского государства Яир Лапид написал в понедельник в Twitter, что Израиль «круглосуточно и на самом высоком уровне занимается освобождением пары [израильтян] в Турции». Он отметил, что «все разговоры в СМИ по этой теме только вредят» благополучному разрешению дела.

В воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства глава кабмина Нафтали Беннет заявил, что вместе с Лапидом занимается делом израильской супружеской пары, арестованной на прошлой неделе в Турции. По его словам, «речь идет о двух ни в чем не повинных гражданах, которые по ошибке попали в сложную ситуацию». Как следует из распространенных канцелярией премьера высказываний Беннета, Израиль «делает все, чтобы решить проблему».

По данным газеты Yedioth Ahronoth, турецкий суд арестовал израильскую пару Морди и Натали Окнин 12 ноября за то, что они сделали фотографию резиденции Эрдогана со смотровой площадки телекоммуникационной башни в Стамбуле. (ТАСС)