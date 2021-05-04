В Турции прошли успешные испытания ЗРК Hisar A+

Усовершенствованные зенитно-ракетные комплексы HİSAR A+ турецкого производства в ходе испытаний успешно поразили самолет условного противника, летевший на высокой скорости, сообщает Агентство Анадолу.

Об этом глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции написал в понедельник в Twitter.

Демир отметил, что новая конфигурация ЗРК HİSAR A+ размещается на одной платформе.

Новые комплексы вскоре поступят на вооружение ВС Турции и могут действовать в автономном режиме, написал глава Управления оборонпрома.