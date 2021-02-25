В Турции почтили память жертв Ходжалы

В одноименном административном центре турецкой провинции Игдыр прошла памятная программа по случаю 29-й годовщины со дня массовой резни, учиненной армянскими вооруженными формированиями в азербайджанском городе Ходжалы в Нагорном Карабахе, передает Анадолу.

Мероприятие прошло при поддержке Генерального консульства Азербайджана в Карсе и Ассоциации по сохранению и поддержке азербайджанского языка Игдыра. В нем приняли участие многочисленные гости из Турции и Азербайджана.

Выступая на мероприятии, губернатор Игдыра Хусейн Энгин Сарыибрахим отметил, что азербайджанский народ сталкивался с немалыми препятствиями на различных этапах своей истории, но неизменно преодолевал все трудности.

Он почеркнул, что Турция и Азербайджан должны оказывать поддержку друг другу и в горе, и в радости.

«Сегодня мы собрались для того, чтобы вместе почтить память жертв Ходжалинской трагедии. Мы разделяем боль наших азербайджанских братьев», -сказал глава региона.

Генеральный консул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев акцентировал внимание на том, что Армения не только оккупировала земли Азербайджана, но и учинила зверскую расправу над мирным азербайджанским населением.

«История войн не знает столь жестокого отношения к мирному населению во время оккупации. Преследовалась ли здесь лишь цель оккупировать чужие земли, расширить территорию Армении? Нет, здесь имела место еще одна, более весомая причина. Речь идет о том, что на противоположной стороне находились турки», — сказал консул.

В ночь на 26 февраля 1992 года при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, который на тот момент был расквартирован в Ханкенди, армянские отряды атаковали с трех направлений Ходжалы, где проживало до семи тысяч человек.

Были подвергнуты беспощадным пыткам и убиты 613 мирных азербайджанцев, 487 человек получили тяжелые ранения. 1275 жителей были взяты в заложники, подверглись пыткам, оскорблениям и унижениям. 150 человек все еще считаются пропавшими без вести.

В результате расправы восемь семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих, 130 — одного из родителей. Оккупация нанесла ущерб экономике Азербайджана в размере 170 миллионов долларов.