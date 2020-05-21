В Турции почти половина голосующей за ПСР молодёжи хочет жить за границей

Почти половина молодёжи, голосующей за правящую Партию справедливости и развития (ПСР), хочет жить за границей, показал опрос, проведённый для лучшего понимания проблем и ожиданий молодых людей из различных социально-экономических профилей по всей Турции.

Согласно опросу, проведённому Фондом социал-демократии (SODEV), 47,5% избирателей ПСР, которая правит страной с 2002 года, заявили, что были бы готовы жить за границей, если бы у них была такая возможность.

Около 74,4% основных избирателей оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) заявили, что они готовы уехать. Вместе с тем примерно 60% проголосовавших за другие партии, включая союзника ПСР — Партию националистического движения (ПНД), также объявили о желании покинуть республику.

Свобода является самой важной вещью для молодёжи в Турции, говорится в опросе, поскольку 68,3% молодых людей отдают приоритет открытому выражению своих мыслей, в то время как 52% заботятся о том, чтобы и другие могли это сделать.

Избиратели НРП проявили самую высокую чувствительность к свободам. Они также ставят религиозные ценности ниже в порядке приоритета, указывая на более светскую позицию. (МК-Турция)