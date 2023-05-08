Датскому депутату Сёрену Сённергору и его шведскому коллеге Кадиру Касирге было отказано в аккредитации на участие в составе наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) на всеобщих выборах в Турции, намеченных на 14 мая. По этому поводу спецкоординатор краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Михаэль Георг Линк и глава делегации ПА ОБСЕ Фарах Карими выступили с совместным заявлением.

«Как Парламентская ассамблея ОБСЕ сообщила дипломатической миссии Турции при ОБСЕ, мы разочарованы этим шагом турецких властей, который может негативно повлиять на работу миссии международных наблюдателей», — заявили в организации.

В ОБСЕ отметили, что принимающая сторона не должна прямо или косвенно влиять на состав наблюдательной миссии. Всего ПА ОБСЕ направила в Турцию около 100 наблюдателей.