Лидер ведущей оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Турции Кемаль Кылычдароглу объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, запланированных на 2023 год, вместе с тем повторив призыв к проведению досрочных выборов в стране, сообщил местный телеканал TGRT.

Глава турецких республиканцев сделал это заявление во время собрания фракции РНП в парламенте. Кылычдароглу, таким образом, впервые официально объявил о своих президентских амбициях. Большинство политических аналитиков Турции ранее придерживалось мнения, что он уступит место более молодым и перспективным представителям РНП, прежде всего нынешнему мэру Стамбула Экрему Имамоглу и градоначальнику Анкары Мансуру Явашу, которые, согласно последним опросам, имеют серьëзные шансы «одолеть» главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов.

«Пусть будут досрочные выборы, и Эрдоган предстанет передо мной, — заявил Кылычдароглу. — Позвольте мне увидеть его на выборах. Это мой политический призыв. У народа этой страны нет сил ждать (очередных) выборов».

По его словам, решение о проведении досрочных выборов должно быть принято немедленно, «отправив президента Турции к голосованию», передает EADaily.

Но вот депутат турецкого парламента от той же РНП Айкут Эрдогду считает, что нынешние власти Турции не согласятся на досрочные всеобщие выборы, и из-за ухудшения экономической ситуации страна может быть ввергнута в хаос, сообщает издание Cumhuriyet.

«Тайип Эрдоган никогда не проведет досрочные выборы. Тут есть риск проиграть любому оппоненту, с которым встретишься. Я не имею в виду уверенность в своих силах. Я говорю о предыдущих кризисах в Турции и их влиянии на поведение избирателей. Турция никогда не видела такого кризиса», — заявил Эрдогду.

По словам политика, президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе проведение досрочных выборов, потому что он стоит во главе «криминальной экономики».

«Я сказал это два года назад, я снова говорю то же самое: я ожидаю скорого хаоса, а не досрочных выборов. Граждане не в состоянии все это вынести. Эрдоган с одной стороны, 83 миллионов граждан — с другой, и у граждан уже нет сил терпеть», — пояснил политик.

Он также добавил, что в Турции необходимо начать борьбу с теневой и криминальной экономикой, поскольку объемы «черной ликвидности» достигли таких размеров, что они уже могут влиять на макроэкономический баланс, передает ИА «Красная Весна». Для изменения ситуации в стране должна поменяться власть, считает Эрдогду.

Напомним, в Турции в 2021 году произошло резкое ухудшение экономической ситуации. Одним из наиболее чувствительных стал рост инфляции в стране на фоне низких процентных ставок.

По итогам января 2022 года инфляция в Турции в годовом выражении составила 48,7%. Последний раз такая высокая инфляция в Турции наблюдалась 19 лет назад.

Следующие всеобщие выборы в Турции, одновременно парламентские и президентские, должны состояться в июне 2023 года, примерно через 16 месяцев. Ранее оппозиция уже не раз высказывалась в пользу необходимости внеочередной избирательной кампании в связи с «худшим экономическим кризисом в стране за почти 20-летнее правление Эрдогана». Власти категорически отвергают данное требование своих политических оппонентов.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что стремительный рост инфляции и резкое падение национальной валюты нанесли значительный удар по популярности Эрдогана и его правительства. Согласно январскому замеру общественных настроений, проведённому компанией İstanbul Economics Research, победивший на прошлых всеобщих выборах 2018 года «Альянс народа» (правящая Партия справедливости и развития + Партия националистического движения) не сможет заручиться достаточной поддержкой, чтобы обеспечить Эрдогану победу, если президентские выборы будут проведены немедленно.

Будут ли досрочные выборы? Удастся ли оппозиции добиться такого поворота событий? И позволяет ли уровень доверия народа надеяться Эрдогану на очередную победу? Своим видением этой ситуации поделился с # главный редактор МК-Турция Яшар Ниязбаев:

— Вероятность досрочных выборов минимальна, потому что, во-первых, осталось очень мало времени. Во-вторых, Эрдоган уже много раз подчеркивал, что досрочных выборов не будет.

Оппозиция требует досрочных выборов, но исходя из того, что очень сложная ситуация в экономике, плохой рейтинг у партии власти, и у самого президента не будет возможности даже при помощи Партии националистов увеличить количество сторонников до такой степени, чтобы обеспечить себе победу или правящее большинство, то нет смысла идти на выборы. Из этого ясно, что логики для Эрдогана и его партии идти на досрочные выборы нет. Поэтому, если рассуждать с точки зрения правящей коалиции, никаких досрочных выборов не будет.

И оппозиции такого поворота событий добиться не удастся. Потому что любое негодование граждан, протестные выступления могут снизить рейтинг Эрдогана, а ни одно правительство не может себе позволить идти на выборы, когда у него низкая популярность. Поэтому мне кажется, что турецкое руководство последнее время в постоянном поиске возможности поднять свой рейтинг. И в правящих кругах есть ожидания по улучшению экономической ситуации уже в ближайшее время. Если властям удастся обеспечить экономический рост, хотя бы временно, вот тогда есть возможность провести досрочные выборы и победить на них. Но пока со стороны ничего такого не просматривается. Замеры рейтингов показывают, что популярность Эрдогана колеблется то вниз, то вверх. Были недавно несколько событий, которые позволяли его рейтингу расти. Но это не были длительные периоды.

Всё зависит от изменений ситуации, поэтому в Турции никто наперед не загадывает. Мне кажется, у правящей партии всегда есть надежда на то, что может что-то случиться, произойти, из-за чего повысится ее рейтинг. Это может быть какая-то экономическая или военная победа, поимка важного террориста, и т. д. Но в данный момент единственное, что может влиять на уровень поддержки, это экономика. То есть, то, что у них в карманах. Вот когда их карманы начнут наполняться, они изменят свое отношение к руководству. Обычно так всегда бывало в Турции, любое правительство, пусть даже получившее самое высокое доверие народа поначалу, уходило в отставку именно после ухудшения экономической ситуации в стране. Люди голосовали уже по-другому. И вот здесь конечно есть проблемный момент для действующего президента, сможет ли он победить?

На самом деле турецкая экономика растет – но это растет экспорт и зарабатывают экспортеры. А внутренний рынок и внутреннее благосостояние ухудшаются. И здесь надо что-то делать.

При этом оппозиция утверждает, что проблема тут не в экономических мерах, а в комплексных вопросах, таких как правосудие, свобода слова, и так далее.