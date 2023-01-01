Налог на проживание начал действовать в Турции с 1 января 2023 года. Теперь все объекты размещения в стране должны перечислять государству 2% от суммы, полученной за проживание туриста в них. Кроме того, налог может включаться в туры туристическими агентствами, следует из соответствующего циркуляра в правительственном вестнике T.C. Resmî Gazete.

Освобождение от уплаты налога получают учащиеся и студенты, проживающие в общежитиях, пансионатах и кемпингах, следует из документа. Кроме того, не должны платить налог представители аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций, представители которых обладают дипломатическим статусом.

Несмотря на то, что новый налог не коснется туристов напрямую — его будут уплачивать отельеры, стоимость отдыха в турецких отелях вырастет, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По мнению АТОР, отельеры так или иначе заложат налог в цену на проживание. Однако по уже заключенным контрактам туроператоров на лето 2023 года с высокой вероятностью изменений может и не быть.

Вместе с тем туроператоры отметили, что вклад налога в прогнозируемое повышение стоимости отдыха в Турции в 2023 году является незначительным. Эксперты напомнили, что ранее турецкие отельеры предупреждали о повышении цен до 50% по сравнению с текущим годом. Вероятнее всего, влияние налога на стоимость было учтено в прогнозах, предположили в ассоциации.