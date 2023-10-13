Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела на территории сектора Газа «локальные рейды» по зачистке региона от террористов и поиску заложников. Об этом рассказал в твиттере представитель ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари. Согласно сообщениям военных, масштабная наземная операция в секторе Газа пока не начата.

Пехота и бронетанковые силы вошли в несколько районов сектора, чтобы найти места, где могут находиться пропавшие без вести израильтяне. Также военные ищут скрывающихся боевиков ХАМАС, в том числе ответственных за запуск противотанковых ракет в сторону Израиля. В ходе рейдов также были обнаружены и уничтожены объекты инфраструктуры ХАМАС, включая базу организации, отчитался представитель ЦАХАЛ. Хагари добавил, что вглубь Газы армия не заходила.