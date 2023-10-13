Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела на территории сектора Газа «локальные рейды» по зачистке региона от террористов и поиску заложников. Об этом рассказал в твиттере представитель ЦАХАЛ, бригадный генерал Даниэль Хагари. Согласно сообщениям военных, масштабная наземная операция в секторе Газа пока не начата.
Пехота и бронетанковые силы вошли в несколько районов сектора, чтобы найти места, где могут находиться пропавшие без вести израильтяне. Также военные ищут скрывающихся боевиков ХАМАС, в том числе ответственных за запуск противотанковых ракет в сторону Израиля. В ходе рейдов также были обнаружены и уничтожены объекты инфраструктуры ХАМАС, включая базу организации, отчитался представитель ЦАХАЛ. Хагари добавил, что вглубь Газы армия не заходила.
Израильские власти сообщают, что на территории сектора удерживаются около 150 заложников, похищенных боевиками в ходе нападений на южные районы Израиля. ХАМАС и другие террористические группировки заявляли о захвате более 100 человек. Среди них — лица с двойным гражданством.
Израиль 10 октября анонсировал полномасштабное наступление на сектор Газа. Президент США Джо Байден призвал к минимизации жертв среди гражданских в рамках этой операции. Утром 13 октября Минобороны Израиля уведомило ООН о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев из сектора Газа на юг в течение суток. (moscowtimes.ru)