Израильские военные установили контроль над 40% территории города Газа и намерены продолжать наступательные действия.

Как передает The Times of Israel, об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

«Сегодня мы удерживаем 40% города Газа. Операция будет расширяться и интенсифицироваться в ближайшие дни», — сообщил он.

По словам представителя ЦАХАЛ, Израиль намерен постоянно усиливать натиск на вооруженные формирования радикального палестинского движения ХАМАС.

«Мы будем наращивать давление на ХАМАС до тех пор, пока он не потерпит поражение. Мы будем преследовать их повсюду», — подчеркнул генерал