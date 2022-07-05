Лицемерие – одно из тех черт, присущих человеческой натуре, которое смело можно причислить к смертному греху. Но, если перестать руководствоваться христианскими догмами, то можно легко заметить, что человеческий цинизм по низости стоит намного ниже в лестнице, ведущей в преисподнюю, чем тщеславие или чревоугодие.

Тем не менее, то обстоятельство, что сия черта характера человека не вошла в список семи смертных грехов католической церкви, вовсе не означает, что это не так.

Лицемерие не к лицу никому. Оно вызывает отвращение, омерзение к тому, кто меняет маску, будучи сегодня святым, а завтра грешником. Но еще более тяжкий груз греховного бытия ложится на того, кто априори лгать и лицемерить не должен. Будь он священник, монах, мулла или раввин. Ведь по сути, он, обманывая простого смертного, пытается «кинуть» Всевышнего.

Вот в эту заранее проигрышную игру с Создателем ввязался Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вопреки своему сану и полномочиям, он создал для себя другого «бога», оправдывая его злодеяния.

Итак, патриарх заявил, что Россия не сделала никому ничего плохого, в мире ополчились на нее из чувства ненависти, зависти и негодования, передает РИА «Новости».

«Многие восстают сегодня, в том числе, и на Отечество наше. Но мы знаем, что Отечество не сделало ничего никому плохого, и восстают на него не потому, что мы плохие, а потому, что мы другие», — сказал патриарх РПЦ во время проповеди после литургии в соборе святых Кирилла и Мефодия в Калининграде.

Он добавил, что «инаковость» России и является причиной пробудившихся чувств ревности, зависти и негодования.

И что же видим? Бездумное поклонение «безумному тельцу», который тратит миллиарды налогоплательщиков (и прихожан) на военную авантюру в чужой стране. Тысячи убитых мирных украинцев, разрушенная инфраструктура, растерзанная территориальная целостность некогда братской страны…

Действительно, что же Россия сделала кому-то плохого: если не считать вышеперечисленного, то ничего. Классическая фраза из известного фильма: «Не виноватая я, он сам пришел».

Только вот Киев на «непрочность» Москвы не посягал. Просто Украина захотела продолжить свое развитие по выбранному ею пути. Москва, переобувшись в Кремль, стала мужчиной.

Но и это не помогло. «Мужик» — Кремль оказался на поле боя в Украине «бабой» — Москвой. В ход пошли все средства, вплоть до резни в Буче, Ирпени.

«Бабскими методами» Россия пыталась посредством своих телепропагандистов убедить мир, что украинцы устроили резню украинцев.

И после того апокалипсиса, который был устроен в Украине, патриарх Кирилл, недоуменно пожимает плечами, и говорит: «Мы никому плохого не сделали».

Представляю, последние дни Адольфа Гитлера. Наверняка, перед тем, как пустить себе пулю в лоб, он также твердил: «Третий рейх никому плохого не делал».

Понимаю, что сравнение нынешней России и Третьего рейха кому-то покажется кощунственным. Но в таком случае возникает резонный вопрос: А в чем разница?

Гитлер воевал с «красной чумой» в виде большевизма, Путин воюет с «нацистами» в Украине. Гитлер под предлогом защиты прав немцев в 1938 году аннексирует Судетскую область Чехословакии. Путин в 2014 году поступает также с Крымом. Но и идет дальше, позарившись на Донбасс, а то и на всю Украину.

Получается, что спустя почти сто лет история повторяется, но уже в другой стране. А ведь в первой половине прошлого века, говоря словами патриарха Кирилла, «инаковость» Германии была причиной пробудившихся чувств ревности, зависти и негодования.

Германия –прошлый век. Россия — нынешний. Не ищите разницу, ее просто нет. Ну, разве, кроме одной: в Третьем рейхе не было патриарха Кирилла…