В Тегеране состоится заседание совместной азербайджано-иранской межправительственной комиссии

18-19 января этого года в Тегеране состоится заседание совместной азербайджано-иранской межправительственной комиссии.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом в ходе встречи с президентом Конфедерации предпринимателей Азербайджана (КПА) Мамедом Мусаевым сказал посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

Посол отметил, что заседание будет способствовать развитию экономических связей между странами.

С.Мусави подчеркнул заинтересованность Тебризской торгово-промышленной палаты в проведении совместной видеоконференции с КПА. Он отметил, что имеют обширные возможности для налаживания связей с компаниями, функционирующими в приграничных с Азербайджаном регионах, и в то же время продолжается подготовка к проведению специализированных выставок. Посол предложил создать совместные компании для транспортировки иранской продукции сухопутным, железнодорожным и водным транспортом.