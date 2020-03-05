В течение недели состоится первое заседание парламента Азербайджана в новом составе

Согласно законодательству, первое заседание парламента Азербайджана в новом составе должно быть проведено в течение недели после утверждения результатов выборов Конституционным судом.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал журналистам руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.

По его словам, время проведения первого заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в новом составе пока неизвестно.

«Мы пока ждем вынесения решения по этому поводу», — уточнил Мирзоев.

Руководитель Аппарата добавил, что в парламенте осталось немало непринятых документов.

«Наверняка они будут вынесены на обсуждение в первую очередь. Ожидаем, что субъектам законодательного органа поступят новые законопроекты. В связи с проводимыми в стране реформами будут сделаны поправки в имеющееся законодательство», — сказал Мирзоев.

Он подчеркнул, что согласно законодательству, весенняя сессия Милли Меджлиса будет завершена 31 мая. Однако если в этом возникнет необходимость, будут проведены внеочередные заседания.