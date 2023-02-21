«Поэтому сегодня мы открываем в столице, на улице Броссе, 6, штаб по освобождению Михаила Саакашвили, который параллельно будет тбилисским центральным офисом партии «Единое национальное движение» (основана в октябре 2001 года Саакашвили – ред.). Призываю наших сторонников, которых в столице сотни тысяч – приходите к нам в офис, проходите регистрацию, становитесь участником победы над «русской мечтой». Для того, чтобы партия в Тбилиси была сильна, мы создали рабочую группу, которую возглавит Ираклий Надирадзе. Его задачей будет реорганизовать «Национальное движение» в Тбилиси, наладить его структурно, чтобы партия была сильна как никогда», — сказал Хабеишвили.