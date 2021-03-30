В Тбилиси представитель ЕС пытается примирить власти и оппозицию

Встреча проходит в представительстве ЕС в Тбилиси. Медиатором переговоров выступает Кристиан Даниэльссон — личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля. Это уже вторая попытка европейского дипломата найти пути выхода из кризиса. Прошлая, 17 марта, завершилась безрезультатно.

На встрече правящую партию представляют председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и председатель парламента Арчил Талаквадзе.

Со стороны оппозиции на встрече присутствуют Саломе Самадашвили от партии «Единое национальное движение», Хатуна Самнидзе от «Республиканской партии», Гига Бокерия от партии «Европейская Грузия – движение за свободу», Мамука Хазарадзе от партии «Лело для Грузии», Зура Джапаридзе от партии «Гирчи – больше свободы», Алеко Элисашвили от партии «Граждане», а также Гоча Тевдорадзе от «Альянса патриотов Грузии».