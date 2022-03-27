Председатель парламентского комитета Грузии по правам человека Михаил Сарджвеладзе отверг призыв Киева к созданию «второго фронта» против России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву бы помогло открытие других «фронтов» против России, — в частности, если бы Молдавия и Грузия заинтересовались возвращением «оккупированных Москвой территорий».

«Призыв к Грузии начать войну против России не входит в интересы грузинского народа», — заявил Сарджвеладзе, добавив, что подобные призывы «неправильны и не оправданы».

Представитель оппозиционной парламентской фракции «Группа реформ» Теона Акубардия также заявила журналистам, что призывы к открытию второго фронта России в Грузии и Молдавии — «неразумное и морально не оправданное заявление».