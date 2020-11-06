В Тбилиси на акции протеста произошла стрельба

На акции протеста в Тбилиси произошла стрельба, сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

По словам протестующих, было слышно пять выстрелов, в последствии на месте происшествия обнаружили три пули. Как заявляют участники акции, стреляли в них с целью запугать, указано в сообщении.

В настоящее время на месте работает полиция, отмечает телеканал.

Протесты в Грузии начались после парламентских выборов 31 октября, по результатам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,15% голосов. (gazeta.ru)