Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в пятницу приняли в окончательном чтении закон о внесении изменений в Конституцию республики, предусматривающий, в том числе, упразднение должности президента Татарстана, передал корреспондент «Интерфакса» с заседания.

Новым наименованием высшего должностного лица Татарстана является «глава — раис Республики Татарстан», в сокращенном варианте – «раис Республики Татарстан».

Согласно переходным положениям, новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана.

Таким образом, действующий глава региона Рустам Минниханов получил право именоваться «президентом» до истечения своих полномочий в 2025 году.

Принятый Госдумой РФ в декабре 2021 года закон о единой системе публичной власти в РФ запрещает главам регионов именоваться президентами.

Соответствующие поправки в региональное законодательство закон предписывает внести до 2023 года. Закон о публичной власти также разрешил законодательным собраниям регионов самостоятельно определять число сроков нахождения в должности высшего должностного лица.

Татарстан — единственный регион, где сохранилась должность президента.